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        Van'da havalimanında kaçak altın ve para ele geçirildi

        VAN Ferit Melen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından kargo bölümünde yapılan aramalarda 66 kilo 668 gram kaçak altın, 9 milyon 760 bin TL, 107 bin 430 dolar ile 133 bin 605 avro ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:10
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        Van'da havalimanında kaçak altın ve para ele geçirildi
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        VAN Ferit Melen Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından kargo bölümünde yapılan aramalarda 66 kilo 668 gram kaçak altın, 9 milyon 760 bin TL, 107 bin 430 dolar ile 133 bin 605 avro ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "27 Nisan tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Van Ferit Melen Havalimanı'nda kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde yapılan denetimler sonucunda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın, suç geliri olduğu değerlendirilen 9 milyon 760 bin Türk lirası, 107 bin 430 dolar ile 133 bin 605 avro para ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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