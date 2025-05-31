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        Van'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

        VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:05 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:10
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        Van'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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        VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolundaki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sıddık Arslan'ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen Ahmet Öztürk'ün kullandığı 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre her 2 araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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