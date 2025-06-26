Evlat eylemi yapan aileler: 'Terörsüz Türkiye' istiyoruz

VAN'dakievlat eylemi, 104'üncü haftada da DEM Parti binası önünde devam etti. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "Terörsüz Türkiye' istiyoruz. Artık ülkemize şehit gelmesini istemiyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 104'üncü haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. Seslerinin duyulmasını engellemek için DEM Parti binasında çalınan yüksek sesli müziğe tepki gösteren aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

'HEPİMİZ EVLATLARIMIZA KAVUŞACAĞIZ'

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklerini ve dağdaki çocuklarına kavuşacak günü beklediklerini belirterek, "Bu süreçle birlikte anne ve babalar olarak bir bayram havası yaşıyoruz. Çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle bu sefer hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli beyefendiye bu sürece olan katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 'Terörsüz Türkiye' istiyoruz. Artık ülkemize şehit gelmesini istemiyoruz. Artık asker, polis, güvenlik korucular ve uzmanlarımız ölmesin. Çocuklar dağlara gitmesin. Dağlarda ve mağaralarda artık çürümesinler. Biz bunu istiyoruz" dedi.