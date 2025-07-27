Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 yaralı

Özalp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 04.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle istasyon içerisindeki marketin camları kırılırken, iş yerinde çalışan Naci korkmaz ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis itfaiye ekibi sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, buradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

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