Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Ağrı Dağı'nın zirvesinden indi, dağcı kıyafetiyle düğüne katıldı

        ORHAN SAĞLAM - Van'da 41 yaşındaki itfaiye eri Ferhat Başdinç, 8 saatte 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden inerek dağcı kıyafetiyle arkadaşlarının düğününe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Dağı'nın zirvesinden indi, dağcı kıyafetiyle düğüne katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'da 41 yaşındaki itfaiye eri Ferhat Başdinç, 8 saatte 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden inerek dağcı kıyafetiyle arkadaşlarının düğününe katıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 11 yıldır itfaiye eri olarak çalışan dağcı Başdinç, 7 yıldır Vadi Doğa Spor Kulübü bünyesinde tırmanış yapıyor.

        13-15 Temmuz'da Türkiye Dağcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programları kapsamında Ağrı Dağı zirvesine çıkan Başdinç, aynı tarihlerde ekip arkadaşlarının düğünü olduğunu öğrendi.

        Zirveye ulaştıktan sonra ekip arkadaşlarına cep telefonuyla videolu tebrik mesajı yollayan dağcı, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için aynı gün 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından zirveden indi, 3 saatlik araba yolculuğuyla da Van'a ulaştı.

        Düğün merasiminin tamamlanmasına az bir süre kala düğün salonuna gelen Başdinç, çanta ve dağcı kıyafetiyle düğününe katıldığı gelin ve damadı tebrik etti.

        Halay çekerek arkadaşlarının mutluluğuna ortak olan Başdinç'in o anları, görenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

        - "Gelin ve damat beni karşılarında görünce şaşırdılar"

        Başdinç, AA muhabirine, dağcılık tutkusunun küçük yaşlarda başladığını, şimdiye kadar birçok zirve tırmanışı yaptığını söyledi.

        Arkadaşlarının düğünü ile dağcılık faaliyetlerinin aynı güne denk geldiğini belirten Başdinç, "Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kulüp olduğumuz için yıllık faaliyet programları düzenliyoruz. Program kapsamında 13-15 Temmuz'da Ağrı Dağı zirvesine çıkma faaliyetlerimiz vardı. Arkadaşlarımın düğün tarihleri de o güne denk geldi. Düğün ile dağcılık programı arasında kaldım. Daha sonra faaliyete katılarak Ağrı Dağı'da zirve yaptım. En mutlu günlerinde onların yanında olmadığım için üzüldüm. Zirvede arkadaşlarıma tebrik videosu çekip gönderdim." diye konuştu.

        Zirvedeyken arkadaşlarının akşam da sürecek düğün merasimlerine katılmaya karar verdiğini anlatan Başdinç, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımın mutlu günlerinde yanlarında olmak istediğim için ekibi zorladım. 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesinden aynı gün aşağı inmek zor. Gelin ve damat kulübümüzün üyesi, burada tanıştılar. Ben de onlara sürpriz yapmak istedim ve 8 saatlik bir yürüyüşün ardından Ağrı Dağı'ndan indik. Daha sonra araçlarla 3 saatte Van'a geldik. Dağcı kıyafetimle düğüne gittim. Unutulmaz bir an yaşadık. Gelemeyeceğimi düşünmüşlerdi. Attığım videonun ses kaydı hoparlörden verildiği esnada içeri girdim. Gelin ve damat beni karşılarında görünce şaşırdılar. Salonda hem mutluluk hem de heyecan vardı. Evliliğe adım atan arkadaşlarımıza unutulmaz bir gün yaşattığım için mutluyum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!

        Benzer Haberler

        Türkiye Petrolleri'nin Kato Dağı'nda petrol arama çalışması devam ediyor
        Türkiye Petrolleri'nin Kato Dağı'nda petrol arama çalışması devam ediyor
        Yaylada bitkin halde bulunan dağ keçisi, bakıma alındı
        Yaylada bitkin halde bulunan dağ keçisi, bakıma alındı
        Yabancı öğrenciler söyledikleri yöresel şarkılarla Türkçelerini pekiştiriyo...
        Yabancı öğrenciler söyledikleri yöresel şarkılarla Türkçelerini pekiştiriyo...
        Karavanıyla şehir şehir dolaşarak doğal güzellikleri keşfediyor
        Karavanıyla şehir şehir dolaşarak doğal güzellikleri keşfediyor
        Van'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Van'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı
        Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı