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        Van'da farklı suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:57
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        Van'da farklı suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 70 bin 159 kişi ile 69 bin 652 aracın sorgulaması yapıldı.

        Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 65 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 11 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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