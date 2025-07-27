Van'da farklı suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 70 bin 159 kişi ile 69 bin 652 aracın sorgulaması yapıldı.

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