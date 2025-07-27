Özalp Kaymakamı Bulut, patlamanın yaşandığı akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulundu

Paylaşımda, "İlçemizde bulunan istasyonda ilk belirlemelere göre gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada maalesef bir işçimiz ağır yaralanmış olup işletmemizde ciddi hasar meydana gelmiştir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden yaralı vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bulut, beraberindekilerle patlamanın yaşandığı akaryakıt istasyonuna gitti.

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