Van'da Bizans dönemine ait 2 stel ele geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, ilçenin Şehirpazarı Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Operasyonda Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheliler M. Ç. ve A.Ç. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.