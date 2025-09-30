Van'da Bizans dönemine ait 2 stel ele geçirildi
VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi.
VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, ilçenin Şehirpazarı Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Operasyonda Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheliler M. Ç. ve A.Ç. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.