Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 21-28 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
