        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:21 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:21
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 21-28 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

