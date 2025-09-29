Van'da terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli yakalandı

Van'da terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerince 21-28 Eylül'de yürütülen çalışmalar sonucu 9 terör örgütü PKK/KCK, 2 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi ile siyasal ve askeri casusluk soruşturmaları kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.