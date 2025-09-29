Van'da terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli yakalandı
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis ekiplerince 21-28 Eylül'de yürütülen çalışmalar sonucu 9 terör örgütü PKK/KCK, 2 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi ile siyasal ve askeri casusluk soruşturmaları kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.