Van-Çatak kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

İlçe çıkışında ise güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri ve vatandaşları uyarıyor.

Çığ riskinin devam ettiği kara yolunda yalnızca acil ve öncelikli araçların geçişine izin veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.