Van-Çatak kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Van'da çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Çatak kara yolu, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Çığ riskinin devam ettiği kara yolunda yalnızca acil ve öncelikli araçların geçişine izin veriliyor.
Van yönünden gelen araçlar ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Görentaş Jandarma Kontrol Noktası'nda durduruluyor.
İlçe çıkışında ise güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri ve vatandaşları uyarıyor.
Karla mücadele ekipleri, yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
