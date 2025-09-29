Van'da 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 8-12 Eylül'de İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde 3 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 80 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 32 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
