        Van Haberleri

        Van'ın 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Muradiye, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Çatak'ta ise ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 22:02 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:02
        Van'ın 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Muradiye, Çaldıran ve Başkale kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

        Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle üç ilçedeki tüm okullarda taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Çatak Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

