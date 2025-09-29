Vanspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor'un yıllar sonra 1. Lig'e yükseldiğini söyledi.

Yeni bir kadro kurup alt ligden de bazı oyuncularla yola devam ettiklerini aktaran Kutlu, alt ligden gelen 7-8 futbolcuyu her maç kullanmaya çalıştıklarını anlattı.

Bu futbolcuların gelişim sürecini çok iyi geçirdiğini ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Bodrumspor maçında istemediğimiz mağlubiyet aldık ama çok güçlü takımlarla oynuyoruz. Başkana özel bir teşekkür gerekiyor bu maçta. Bir hafta boyunca inanılmaz bir mesai yaptı. Arkamızda olduğunu herkese hissettirdi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni bir lig, zor bir lig. Çok zor bir fikstürle başladık. Bugün inanılmaz bir duruş sergilediler. 950 milyon harcayan bir takıma karşı 250-300 milyon harcayan bir takımın mücadelesiydi ama yürek kazandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlara helal olsun. Yolumuz uzun ama ne yaptığımızı biliyoruz. Bu süreçte arkamızda olan herkese teşekkür ediyorum."