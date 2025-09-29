Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:35 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:51
        Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor'un yıllar sonra 1. Lig'e yükseldiğini söyledi.

        Yeni bir kadro kurup alt ligden de bazı oyuncularla yola devam ettiklerini aktaran Kutlu, alt ligden gelen 7-8 futbolcuyu her maç kullanmaya çalıştıklarını anlattı.

        Bu futbolcuların gelişim sürecini çok iyi geçirdiğini ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

        "Geçen hafta Bodrumspor maçında istemediğimiz mağlubiyet aldık ama çok güçlü takımlarla oynuyoruz. Başkana özel bir teşekkür gerekiyor bu maçta. Bir hafta boyunca inanılmaz bir mesai yaptı. Arkamızda olduğunu herkese hissettirdi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni bir lig, zor bir lig. Çok zor bir fikstürle başladık. Bugün inanılmaz bir duruş sergilediler. 950 milyon harcayan bir takıma karşı 250-300 milyon harcayan bir takımın mücadelesiydi ama yürek kazandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlara helal olsun. Yolumuz uzun ama ne yaptığımızı biliyoruz. Bu süreçte arkamızda olan herkese teşekkür ediyorum."

        Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Kutlu, "İnşallah bu galibiyet şehirdeki birlikteliği daha da artıracak. Burada taraftarımıza parantez açmak istiyorum. 3 maçtır taraftarımızdan yoksun oynuyoruz. Bugün oyuncularım da ben de buranın nasıl bir futbol şehri olduğunu gördük. Gerek maça gelirken, gerek maçtaki atmosfer. Çok önemli bir taraftar kitlesi var. Bu takımı inanılmaz bir şekilde sahipleniyorlar. Maça gelirken bile bize o galibiyeti aşıladılar. Maçtaki tutumları, davranışları, maçı bir dakika bile bırakmamaları, yanımızda olmaları çok önemli. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Amed Sportif Faaliyetler cephesi

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

        Özellikle müsabakanın sonlarında oyuncularının maçı bırakmasının kendisini üzdüğünü vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

        "Çok iyi oynadığımız, çok rahat pozisyonlara girdiğimiz maçın ilk yarısı berabere bitti. İkinci yarıda oyuncularımıza söyledik, uyardık. Vanspor'un ne yapacağını da biliyorduk. İlk golde çok anlamsız bir şekilde top bizdeyken gol yedik. İki tane bireysel hatadan gol yedik. Sonrasında maç bitti. Çok üzgünüz. Bu kadar yol gelip bizi destekleyen taraftarlarımızdan kendi adıma çok özür dilerim. Takımımız içinde artık bazı şeyleri farklı şekilde yapmak gerekiyor. Bununla alakalı da yönetimimizle oturup konuşacağız çünkü yüreğini ortaya koymayan oyuncular var. Bu oyuncularla alakalı da konuşacağız. Vanspor takımını tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler. Mücadeleyle maçı kazandılar. Kardeşlik içinde geçen bir maçtı. Bunun için ayrıca mutluyuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

