Van'da böbrek taşı kırma ünitesiyle hastaların yüzde 90'ı tedavi ediliyor

VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devreye alınan böbrek taşı taş kırma cihazı (ESWL) sayesinde hastalar, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan sağlığına kavuşuyor.

Kısa sinyalli yüksek frekanslı ses dalgaları ile taş kırma yöntemi olan ESWL sayesinde yüzde 90'a varan başarı oranıyla böbrek taşı tedavisi gerçekleştiriliyor.

Üroloji kliniğinde kullanılan cihaz sayesinde Van ve çevre illerden gelen hastalar ameliyata gerek kalmadan tedavi olabiliyor.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, yeni nesil üçüncü jenerasyon olan cihazın ülkede sayılı merkezlerde bulunduğunu belirtti.



Cihazın önemli bir ihtiyacı karşıladığını aktaran Sarıkaya, "Daha önce il dışına bu konu ile ilgili çok sayıda sevk veriyorduk. Artık hastalarımız sevk olmak zorunda kalmıyor. Hatta çevre il ve ilçelerden hastalar buraya geliyor. Hastalarımız güvenle merkezimize başvurup tedavilerini olabilirler. Emeği olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ali Rıza Karayıl, "Van Eğitim, Araştırma Hastanesi olarak birçok alanda çevre Van'ın yanı sıra çevre illerdeki hastalara da hizmet veriyoruz. Cihazımızla işlem başarısı yüzde 90'lara varıyor. Ameliyatsız taş kırma yöntemi ile insanlar kısa sürede normal hayatını devam edebiliyor." diye konuştu.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Selamettin Demir ise "Böbrek taşları ve ürete dediğimiz böbrek yolu ile ilgili çeşitli ameliyat yöntemleri var. ESWL, ameliyatsız, narkozsuz günü birlik yapılan bir yöntem. Taşın yerine, sertliğine boyuna, hastanın tolerans gücüne bağlı olarak başarı oranı yüzde 90'a varıyor." ifadesini kullandı.

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