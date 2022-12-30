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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Kaymakamı Aydın hasta ve yaşlıları ziyaret etti

AA

İpekyolu Kaymakamı Aydın hasta ve yaşlıları ziyaret etti

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hasta ve yaşlıları ziyaret etti.

Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem ile Karşıyaka Mahallesi'ne geldi.

Yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Aydın, vatandaşlarla da sohbet etti.

Aydın, "Devletimizin yaşlı hasta ve engelli vatandaşlarımız ile diğer dezavantajlı hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Dertlerine çare buluyoruz ve onlara moral veriyoruz." dedi.

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