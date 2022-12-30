Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu yıl 21 bin 834 vatandaşın yardım talebini karşıladı

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çaba harcayan ekipler, bu yıl dezavantajlı vatandaşları yalnız bırakmadı.

Saha çalışmalarıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, engelli vatandaşlar ve öğrenciler için programlar düzenledi.

Yıl içinde farklı alanlarda 23 bin 770 talepten, 21 bin 834'üne olumlu karşılık veren belediye, sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza attı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın başlattığı Sosyal Destek Hızır Van Projesi kapsamında vatandaşlardan gelen talep ve sorunlara karşılık vererek mağduriyetleri çözüme kavuşturuldu.

Proje kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ulaşan 2 bin 400 talepten 1083'ü yerine getirilirken, 345 talep ilgili birimlere yönlendirildi.

Dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına göre alışverişlerini yaptıkları sosyal kart dağıtımı bu yılda devam ettirildi, ekiplerce tespit edilen 1432 aileye sosyal kart verildi.

2017'de hizmete açılan refakatçi misafirhanesinde, il dışından kente gelen 15 bin 538 hasta ve hasta yakını ağırlandı. Edremit ilçesindeki aşevinde, kentteki yoksul ve evde yemek yapamayacak durumda olan ailelere günlük 2 öğün şeklinde 3 çeşit yemek ulaştırılması hizmeti de sürdürüldü.







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