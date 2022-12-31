İpekyolu Kaymakamı Aydın'dan yeni yıl mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

VAN (AA) - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, 2023'ün tüm insanlık için sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur ve refah içinde yaşayacağı bir yıl olmasını diledi.

2022'de ilçeye değer katacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aydın, şunları ifade etti:

"İlçemizi modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalıştığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz. İnşallah 2023 geride bıraktığımız yıldan daha verimli dönem olacak ve artık bitirme noktasına geldiğimiz birçok projeyi de hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Alt ve üst yapı alanında yaptığımız atılımların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif belediyecilik hizmetleri bağlamında da yaptığımız çalışmalarla İpekyolu’nu hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Bu doğrultuda hemşehrilerimizin desteğiyle 2023 yılında da ilçemize değer katacak birçok proje ile hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız."

Hedeflerine ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de çok çalışacaklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:



"Projelerimizi hayata geçirdikçe, heyecanımız, çalışma şevkimiz artıyor ve hizmet aşkımız daha da büyüyor. Bu duygu ve düşüncelerle 2023'ün tüm insanlığa sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur ve refah getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.