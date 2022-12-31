Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan yeni yıl mesajı

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında, 2022'yi acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını belirterek, yeni yılın tüm insanlığa ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Sosyal belediyecilik alanında Tuşba'nın çıtasını her geçen gün daha yukarı taşıdıklarını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Geleceğin Tuşba'sını planlamak ve geliştirmek için ilk gün ki heyecanla çalışarak, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e girmeye hazırlanırken yeni yılın, hizmet etmekten onur duyduğumuz siz aziz Tuşba halkına, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim."

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