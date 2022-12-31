Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, çalışmalarını anlattı

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yıl sonu değerlendirme toplantısında bu yıl hayata geçirilen çalışmaları ele aldı.

Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ensari, görev yaptığı üç yılda birçok hizmeti aksatmadan vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Pandemiye rağmen birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Ensari, "Gençlik merkezi, kapalı spor salonu, aile yaşam merkezi başta olmak üzere ücretsiz internet, kitap kafe, sentetik çim sahaları halkımızın hizmetine sunduk. Görev yaptığımız süre zarfında insan ve istihdam odaklı projeler önceliğimiz oldu. Bu projelerimizden biri olan tekstil atölyesinin ilçemizde açılmasına vesile olduk. 125 vatandaşımıza istihdam sağladık." dedi.

İlçeyi doğalgaza kavuşturduklarını hatırlatan Ensari, şunları kaydetti:

"Gönül belediyeciliği anlayışıyla maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize ulaşarak, onlara kaynak kitap, okul ve kırtasiye malzemesi temin ettik. Açtığımız kurslarla birçok öğrencimizi üniversiteli yaptık. İlçe merkezinden hastaneye giden vatandaşlarımız ile servisi olmayan öğrencilerimize ücretsiz ulaşım imkanı sağladık. Bununla birlikte çiftçilerimiz de unutmadık. Her yıl birçok çiftçimize gübre ve tohum desteğinde bulunuyoruz. Üretim yapabilmeleri için tarım araçları temin ediyoruz. 2023'te çok önemli projeleri gündemimize alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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