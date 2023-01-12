Van'da iki gün önce keçilerini otlatırken kaybolan gencin cesedi bulundu

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.



Edinilen bilgiye göre, Övecek Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta keçilerini otlatmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Mazlum Tanış'ın dönmemesi üzerine ailesi ve yakınlarının yaptığı arama çalışması sonuç vermedi.

Durumun jandarma ve AFAD'a bildirilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları iki gün sürdü.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucu Tanış'ın cansız bedeni, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerinde kayalıklar arasında bulundu.

Mazlum Tanış'ın cenazesi, otopsi için Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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