AK Parti Van Milletvekilleri mazbatalarını aldı

VAN (AA) - Van'da, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilen Burhan Kayatürk ile Kayhan Türkmenoğlu mazbatalarını aldı.

Partililerle birlikte adliyeye gelen Kayatürk ve Türkmenoğlu, İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ve İl Seçim Kurul Üyesi Hasan Bülbül'den mazbatalarını aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Emre Güray, "Bugün bizim için çok özel bir gün, sayın vekillerimizle birlikte mazbatalarımızı teslim aldık. Bugünden itibaren kaldığımız yerden kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kayatürk ise dün ve ondan önceki seçimde de Vanlı hemşerilerinin kendilerine muhteşem bir atmosfer yaşattığını ifade etti.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin her zaman önemli olduğunu dile getiren Kayatürk, "Bu güne kadar bütün seçimler önemliydi. Her seçimi kazandığımız da sevindik ama dünkü seçimin sevinci bir başka oldu. Çünkü dünkü seçim bir başka seçimdi. Bütün dünyanın, kimine göre 2023'ün, kimine göre yüzyılın yılın seçimi diye nitelendirildi. Yüzyılın seçimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Biz Allah'a hamdediyoruz ve halkımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine destek veren Van halkına minnettar olduklarını kaydeden Türkmenoğlu da, şöyle konuştu:



"Dün de hep beraber gördük ki Türkiye kazandı. Türkiye'yi istemeyen dış güçler, siyonist gruplar kaybetti. Van kazandı, AK Parti kazandı ve devletimiz kazandı. Bu vesileyle Van'a, bundan sonraki süreçte teşkilatlarımızla yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Malumunuz yerel seçimler var önümüzde. Bugün bize bu konuda destek veren tüm Van halkına teşekkür ediyor ve teşkilatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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