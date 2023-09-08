Van Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor Van Büyükşehir Belediyesince Özalp ilçesi Emek ve Bağrıaçık grup mahalle yollarında başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal ilçelerdeki mahalle yollarının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Özalp ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık Mahalle yolunu sıcak asfalta kavuşturuyor.

Daha önce asfaltlanan Emek Mahallesi yolunun devamı niteliğindeki 8 kilometrelik yolun yaklaşık 7 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Kısa sürede bitirilmesi planlanan yolda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışması da yapılacak.

Yapılan çalışmalarla yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüldüğünü belirten mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.