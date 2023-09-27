Van'da inşa edilen Bostaniçi Yaşam Merkezi'nde sona yaklaşıldı Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan Bostaniçi Yaşam Merkezi tamamlanma aşamasına geldi.

Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan Bostaniçi Yaşam Merkezi tamamlanma aşamasına geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Plan ve Proje Müdürlüğünce projelendirilen merkezde, 5 çok amaçlı atölye yer alacak.

Çocuklar ve gençlere hizmet verilecek merkezde, vatandaşların taziyelerini kabul edebilecekleri çok amaçlı salon, mescit ve mutfak da bulunacak.

Atölyelerin yanı sıra derslikler ve etüt salonlarında da mahalle sakinlerine hizmet verilecek.

Merkezin kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.