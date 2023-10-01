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        "13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" devam ediyor

        Van'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:21
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        "13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" devam ediyor
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        Van'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" devam ediyor.

        Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, birçok ilin yanı sıra 4 ülkeden 151 firmanın temsilcileri, açtıkları stantlarda ürünlerini sergiliyor.

        AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve beraberindekiler de fuarı ziyaret etti, firma sahipleriyle görüştü.

        Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Güray, stantlarda birbirinden değerli ürünlerin sergilendiğini ifade etti.

        Güray, "Yurtiçi ve yurtdışından birçok firma ilimize gelerek ürünlerini tanıtıyor. Van adına mutluluk verici bir durum. Fuara vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. İlimiz aynı zamanda Pakistan, Hindistan, İran, Irak, Rusya ve Gürcistan'a açılan bir kapı. Orta Asya'nın ve Orta Doğu'nun Batı'ya açılan kapısıyız."

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