Van'da terör operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 1-30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 32 PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.