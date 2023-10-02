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        Van'da terör operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:42
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        Van'da terör operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 1-30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 32 PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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