Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor EMRE ILIKAN - Van'ın Gevaş ilçesinde kurdukları Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, yüksek rakımlı bölgelerdeki ağaçlardan topladıkları cevizi yurdun dört bir yanına gönderiyor.

EMRE ILIKAN - Van'ın Gevaş ilçesinde kurdukları Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, yüksek rakımlı bölgelerdeki ağaçlardan topladıkları cevizi yurdun dört bir yanına gönderiyor.

İlçede yaşayan ve çiftçilikle uğraşan kadınlar, hasat döneminin başlamasıyla dağların eteklerindeki engebeli arazilerde bulunan ceviz ağaçlarındaki meyveleri el birliğiyle topluyor.

Her gün kooperatif üyesi birinin ceviz bahçesine giden kadınlar, burada ağaca çıkan erkeklerin uzun sırıklarla silkelediği cevizleri sepetlere dolduruyor.

Zorlu arazi şartlarında imece usulüyle topladıkları cevizi kabuklarından ayırarak evlerinin damında kurutan kadınlar, yaklaşık 500 ağaçtan elde ettikleri ortalama 2 ton cevizi sipariş üzerine Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Mersin, Batman, Antalya, Isparta ve Adana başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Cevizin bir kısmını da paketleyerek anlaşmalı oldukları marketler üzerinden satışa sunan kadınlar, elde ettikleri gelirle ailelerine katkıda bulunuyor.

- "Her ağaçtan yaklaşık 40 kilogram ceviz elde ediyoruz"

Kooperatif üyesi 25 yaşındaki Büşra Hakan, AA muhabirine, uzun süredir ilçede tarımla ilgilendiğini, birçok ürün ürettiklerini söyledi.

Ürünlerini kooperatif aracılığıyla sattıklarını anlatan Hakan, "Mevsiminin gelmesiyle ceviz hasadına başladık. Her ağaçtan yaklaşık 40 kilogram ceviz elde ediyoruz. Cevizleri ve diğer ürünlerimizi satarak gelir elde ediyoruz. Aile bütçesine katkı sunuyoruz. Güzel geri dönüşler aldıkça motive oluyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Cevizi el birliğiyle toplayarak güzel bir dayanışma örneği ortaya koyduklarını dile getiren Hakan, kooperatifin, ilçedeki kadınların ürünlerini değerlendirmelerine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Kooperatif Başkanı Aycan Bayazit ise kadınların güçlerini birleştirerek ürünlerini daha geniş alanda pazarladıklarını ifade etti.

Şu anda 18 üyelerinin bulunduğunu ve sayılarını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Bayazit, şöyle devam etti:

"Üyelerimizin yaklaşık 500 ceviz ağacı var. Hasat yapmaya başladık. Ailelerimizin desteğiyle ağaçlardan silkelediğimiz cevizi topluyor, ayıklamasını yapıyoruz. Daha sonra kurutuyoruz. Kooperatifimiz aracılığıyla da satışa sunuyoruz. Ceviz toplamak çok zahmetli. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Ağaçların çoğu engebeli arazide. Zorluk çekiyoruz ama pes etmeden ürünlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Her ağaç farklı. Yağ oranı çok yüksek. Cevizimiz çok kaliteli."

Satışa sundukları tüm ürünlerin hem ekim hem hasat hem de satışında yer aldıklarını anlatan Bayazit, "Kooperatifimizi bu hedefle kurduk. Ürünlerimizi e-ticaret yoluyla Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyoruz. Valiliğimiz ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteklerini alıyoruz. Ürünlerimize yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.