Van Gölü kıyısındaki mahallelerin yolu asfaltlandı Van Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Gevaş ilçesine bağlı Göründü, Altınsaç ve İnköy grup mahalle yollarını asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Gevaş ilçesine bağlı Göründü, Altınsaç ve İnköy grup mahalle yollarını asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yol ağının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yılın programı kapsamında 13 ilçedeki çalışmalarını sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak yerlerinden olan Göründü, Altınsaç ve İnköy grup mahalle yolunu sıcak asfalta kavuşturdu.

Daha önce toprak yol olan grup mahalle yolunda genişletme, reglaj, taş duvar, oto korkuluk, altyapı, dolgu ve sanat yapıları da tamamlandı.

Yollarının daha konforlu hale getirildiğini belirten Altınsaç Mahalle Muhtarı Faysal Akbaş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahallelerinin çok sayıda turist, doğasever ve gezgin tarafından ziyaret edildiğini belirten Akbaş, "Bu yolu üç mahalle kullanıyor. Tamamı 26 kilometre. Bugün itibarıyla yolumuzun tamamı sıcak asfalta kavuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Malumunuz mahallelerimiz tarihi yapıları, koyları ve doğal güzellikleriyle biliniyor. İnşallah insanlar bundan sonra buralara daha rahat ulaşabilecekler." diye konuştu.

Asfalt çalışması tamamlanan yolda, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışması da yapılacak.