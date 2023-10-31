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        Erciş'te "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi

        Erciş Sağlık Müdürlüğü, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:26
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        Erciş'te "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi
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        Erciş Sağlık Müdürlüğü, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe katılan kadınlara, "Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır Projesi" kapsamında broşürler dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, mamografi cihazını inceleyerek hazırlanan slayt gösterimini izledi.

        Karaloğlu, Sağlık Bakanlığınca 40 yaş üzeri tüm kadınların 2 yıl aralıklarla mamografilerinin çekilerek meme kanseri taramasından geçirildiklerini söyledi.

        Sağlıklı hayat merkezlerine, aile hekimlerine veya sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların ücretsiz tarama yaptırabileceğini anlatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

        "Tüm kadınlarımızı ücretsiz taramaya davet ediyoruz. Kadınlarımız bu konuyu ciddiye almalıdır. İlçemizdeki her bireye ve aileye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bunu bir gönül seferberliği içinde birlikte başaracağınıza inanıyorum. Göstereceğiniz duyarlılık için hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Farkındalığın her geçen gün artmasını diliyoruz."

        Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Merve Ezgi Tengiz ise bu yıl içinde taramadan geçirdikleri 3 bin 800 kadından 155'nin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

        Pozitif vakaları tedavi için üst merkezlere sevk ettiklerini anlatan Tengiz, "Kadınlarımızın sağlığını önemsemesi toplum için de önemli. Kadın sağlıklıysa toplum da sağlıklı olur. Dünyada ve ülkemizde meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bu sebeple bakanlığımızın 40 yaş üstü kadınlar için meme kanseri taraması 2 yılda bir yapılmaktadır." diye konuştu.

        İl müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde mamografi cihazının bulunduğunu ifade eden Tengiz, ulaşabildikleri tüm kadınların mamografisini ücretsiz çektiklerini kaydetti.

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