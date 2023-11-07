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        Tuşba Belediye Başkanı Akman, lösemili çocukları ziyaret etti

        Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Prof. Dr. Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:06
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        Tuşba Belediye Başkanı Akman, lösemili çocukları ziyaret etti
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        Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Prof. Dr. Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla hastaneye giden Akman, Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman ve Hastane Müdürü Sefer Kuşan tarafından karşılandı.

        Hastanede tedavi görün çocukları ziyaret eden, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Akman, her yıl çocuklara moral ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

        Çabalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akman, "Belediye olarak çocuklarımıza verdiğimiz destekler bundan sonra da devam edecektir." dedi.

        Tedavi sürecinde ziyaret edilen çocuklara verilen moralin önemli olduğunu belirten Karaman ise "Ziyaret ve etkinlikleri faydalı buluyorum. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm personelimizle hepimiz bu ekibin bir parçasıyız. Çocuklarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de gereken desteği sağlıyorsunuz. Çocuklarımız adına sizlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Hastanede tedavi gören çocuklara, okuma kitapları, satranç, çay fincanı, oyuncaklar ile kişisel bakım ve temizlik malzemeleri hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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