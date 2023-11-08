"Spor Van Projesi" kapsamında Van'da 13 yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesince "Spor Van Projesi" kapsamında kent merkezi ve ilçelere 13 yüzme havuzu yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından hayata geçirilen "Spor Van Projesi" devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelere inşa edilmesi planlanan 13 yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun kaba inşaatları tamamlandı.

Su dolum aşamasına gelen havuzlarda, soyunma odaları, duşakabin ve idari bölüm yer alıyor.

Edremit ve İpekyolu ilçelerinde ikişer, Erciş, Muradiye, Saray, Tuşba, Gürpınar, Çatak, Özalp, Çaldıran ve Bahçesaray ilçelerinde birer tane yapılacak yüzme havuzlarının kısa sürede tamamlanmaı hedefleniyor.