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        Van, 10 ayda 523 bin İranlı turisti ağırladı

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşayan Van, bu yılın 10 aylık döneminde 523 bin İranlı turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:34
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        Van, 10 ayda 523 bin İranlı turisti ağırladı
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşayan Van, bu yılın 10 aylık döneminde 523 bin İranlı turisti ağırladı.

        Türkiye ile İran arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, komşu ülkeyle en uzun sınıra sahip Van'a da olumlu yansıdı.

        Ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin izlerini taşıyan, tarihi kaleleri, doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajı, kedisi ve gölü ile bölgenin önemli merkezleri arasında bulunan kadim kent, binlerce İranlı turiste ev sahipliği yapıyor.

        Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye'yi İran'a bağlayan Kapıköy Sınır Kapısı'dan yurda giren binlerce İranlı turist, daha uzun süre konaklayıp yaptıkları alışverişle kentte son zamanların en verimli turizm sezonunun yaşanmasına katkı sağladı.

        Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, Kapıköy Sınır Kapısı'nın kentin ekonomik anlamda "can damarı" olduğunu söyledi.

        Bu yıl Van'ın en verimli turizm sezonlarından birini yaşadığını belirten Çeliktaş, "2023'ün ilk 10 ayını değerlendirdiğimizde 523 bin İranlı turistin ilimizi ziyaret ettiğini görüyoruz. Kapıköy'de vatandaşlarımızla birlikte 1 milyon 400 bin giriş çıkış gerçekleşmiş. Bu, önemli bir veri. İlimizin ekonomik verilerinin yükselmesi, esnafın moralinin yükselmesi, İranlı turiste bağlı. İlimiz yüzde 63 civarında hizmet sektöründen nemalanıyor. Bu da genelde turizm kaynaklı. Turistler ilimize geldiğinde ilk olarak taşıma sektörümüz faydalanıyor. Daha sonra konaklama, kafe, restoran, alışveriş, giyim sektörlerimiz canlanıyor."

        - "Şehrimiz mutlu, esnafımız mutlu"

        Turizmin tüm sektörleri harekete geçirdiğini dile getiren Çeliktaş, "Van, kadim bir şehir. İranlılar da Van'ı bir yıldız olarak görüyorlar. Sürekli ilimizi ziyaret ediyorlar. Van'dan memnun ayrılmalarının karşılığını görüyoruz. Gelen turist sayısı sürekli artıyor." dedi.

        Hedeflerinin yılda 1 milyon turisti Van'da ağırlamak olduğunu ifade eden Çeliktaş, şunları kaydetti:

        "İran'ın tatil dönemlerinde ve genelde nevruzda ilimize İranlı turist akını oluyor. Bazen otellerde yer kalmıyor, Vanlı hemşehrilerimiz İranlı misafirleri evlerinde ağırlıyor. 10 ayda 523 bin İranlıyı ağırladık. Bizim hedefimiz, 1 milyon İranlı turiste ulaşmak. İlimiz şu anda Türkiye'nin en morali yüksek şehri diyebiliriz. Bu da turizmdeki hareketlilik sayesindedir. Şehrimiz mutlu, esnafımız mutlu. Her turistin 300 ile 500 dolar arasında harcama yaptığını biliyoruz. Bu da 250 milyon dolara yakın bir katma değer anlamına geliyor."

        - Hem esnafa hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor

        Esnaf Hamit Yaren de İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmesinin ekonomiye de kendilerine de büyük katkı sağladığını söyledi.

        Kentteki tüm sektörlerde turizm sayesinde canlanmanın olduğunu dile getiren Yaren, "Turistlerin gelmemesi, bizim için büyük bir zarardır. Ciro anlamında çok etkiliyor. Geldikleri zaman yoğunluk oluşuyor. Zaman zaman otellerde yer kalmıyor. Alışverişlerinin yüzde 80'ini Van'da yapıyorlar. Bu da bizim istediğimiz bir şey. Bu durumdan memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

        İranlı turistlerden Marisa Alijani Chakoli de "Vanlılara çok teşekkür ediyorum. Çok sıcakkanlılar. Otellerinden çok memnunuz. Van'ı çok seviyoruz. Alışveriş için sürekli geliyoruz. İranlılar, Van'ı çok seviyor." ifadelerini kullandı.

        Farhad Nabizadeh Baznshin de Van'ı çok sevdiklerini ve fırsat buldukça gelmeye çalıştıklarını söyledi.

        Van'ın tarihi mekanlarının çok fazla olduğunu anlatan Baznshin, "Buranın yemeklerini çok beğeniyoruz. Gelmeye devam edeceğiz. Van'ın insanları da bize çok iyi davranıyor, her konuda yardımcı oluyor. Çok memnunuz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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