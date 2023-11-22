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        Çaldıran'da Çubuklu Barajı İskan ve Kamulaştırma Toplantısı yapıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü tarafından, Çaldıran'ın Çubuklu Mahallesi'ne yapılacak barajın iskan ve kamulaştırma toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:12
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        Çaldıran'da Çubuklu Barajı İskan ve Kamulaştırma Toplantısı yapıldı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü tarafından, Çaldıran'ın Çubuklu Mahallesi'ne yapılacak barajın iskan ve kamulaştırma toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, mahalle sakinleri, barajla ilgili ihale, iskan, kamulaştırma ve devam eden süreç hakkında bilgi verildi.

        Burada konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Çubuklu Barajı'nın ilçeye çok şey kazandıracağını söyledi.

        İlçenin hayali olan barajın yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Türker, "İlçemizin çehresini değiştirecek bu baraj başta tarım ve hayvancılık olmak üzere pek çok konuda ekonomimize katkı sağlayacaktır. Çubuklu Barajı'nın ülkemize, ilçemize ve yöre halkına hayırlı olmasını dilerim." dedi.

        Programa Belediye Başkanı Şefik Ensari, DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkan Yardımcıları Hakkı Kocaman ve Sinan Karadağ, DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Remzi Levent, Yeniden Yerleşim ve İzleme Şube Müdürü Bülent Polat, Kamulaştırma Şube Müdürü Aynur Talaka Akın ile teknik heyet katıldı.

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