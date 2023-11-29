DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Van'daki mağaralar doğaseverlerin ve arkeoloji meraklılarının ilgisini çekiyor MESUT VAROL/ ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çatak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semenderlerin yaşadığı Şeyh Curuh Mağarası ile Gevaş ilçesinde ana kayaya oyulan 3 katlı, 8 odalı yaşam alanı, hem doğaseverler hem de arkeoloji meraklıları tarafından ziyaret ediliyor.

MESUT VAROL/ ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çatak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semenderlerin yaşadığı Şeyh Curuh Mağarası ile Gevaş ilçesinde ana kayaya oyulan 3 katlı, 8 odalı yaşam alanı, hem doğaseverler hem de arkeoloji meraklıları tarafından ziyaret ediliyor.

Anadolu Ajansının