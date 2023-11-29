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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Van'daki mağaralar doğaseverlerin ve arkeoloji meraklılarının ilgisini çekiyor

        MESUT VAROL/ ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çatak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semenderlerin yaşadığı Şeyh Curuh Mağarası ile Gevaş ilçesinde ana kayaya oyulan 3 katlı, 8 odalı yaşam alanı, hem doğaseverler hem de arkeoloji meraklıları tarafından ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:58
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Van'daki mağaralar doğaseverlerin ve arkeoloji meraklılarının ilgisini çekiyor
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        MESUT VAROL/ ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çatak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semenderlerin yaşadığı Şeyh Curuh Mağarası ile Gevaş ilçesinde ana kayaya oyulan 3 katlı, 8 odalı yaşam alanı, hem doğaseverler hem de arkeoloji meraklıları tarafından ziyaret ediliyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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