Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 11-17 Aralık'ta, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.