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        Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:44
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        Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 11-17 Aralık'ta, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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