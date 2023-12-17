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        Van'da kent merkezi ve bazı ilçeler kar yağışıyla beyaza büründü

        Van'da kent merkezi ve ilçelerde kar etkili oldu, karla mücadele ekipleri ana yollarda çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:54 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:54
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        Van'da kent merkezi ve bazı ilçeler kar yağışıyla beyaza büründü
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        Van'da kent merkezi ve ilçelerde kar etkili oldu, karla mücadele ekipleri ana yollarda çalışma başlattı.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Zaman zaman etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araçların ve ağaçların üzerinde kar birikti.

        Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehir girişlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

        Bazı vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi bazıları da araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

        Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde de etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezleri beyaza büründü.

        Kar yağışına sevinen vatandaşlar, evlerinden çıkarak kar topu oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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