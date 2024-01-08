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        Van'da kanala düşen 2 araçtaki 9 kişi yaralandı

        Başkale'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düşen 2 araçtaki 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:18
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        Van'da kanala düşen 2 araçtaki 9 kişi yaralandı
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        Başkale'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düşen 2 araçtaki 9 kişi yaralandı.

        Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 AKD 415 plakalı kamyonetle 03 PS 483 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçlardan çıkarılan, aralarında çocukların da olduğu 9 yaralı, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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