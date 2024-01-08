Van'da kanala düşen 2 araçtaki 9 kişi yaralandı

Başkale'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düşen 2 araçtaki 9 kişi yaralandı.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 AKD 415 plakalı kamyonetle 03 PS 483 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçlardan çıkarılan, aralarında çocukların da olduğu 9 yaralı, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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