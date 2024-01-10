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        Van Valisi Ozan Balcı'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:00
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        Van Valisi Ozan Balcı'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Balcı, mesajında, kentte görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

        Bilginin her geçen gün çoğaldığı, teknolojinin geliştiği dünyada medyanın hayati önem taşıdığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "212 Sayılı Yasanın kabul edilmesiyle basın mesleğini icra edenlerin sosyal haklarında bir takım düzenlemelere gidilmiş ve bu gelişme Türk basınında bir dönüm noktası kabul edilerek Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getirerek yerelde ve ulusalda görev yapan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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