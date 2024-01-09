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        Van'da göğüs ağrısı şikayeti olan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Bahçesaray'da rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:45
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        Van'da göğüs ağrısı şikayeti olan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Bahçesaray'da rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki kadın, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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