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        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

        Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:04
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        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
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        Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Say, mesajında, gazetecilik mesleğinin vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

        Gazeteciliğin, demokratik ve şeffaf toplumların vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirten Say, şunları kaydetti:

        "Gazetecilik mesleği, güçlü bir sorumluluk ve özveri gerektirir. Olaylara tarafsız bir gözle bakarak, toplumu doğru bilgilendirme konusunda büyük özveriyle çalışarak kamuoyu bilincinin oluşmasında ve toplumun gelişiminde önemli rol üstlenen gazeteciler, kamuoyunu aydınlatma görevini layıkıyla yerine getirdiğini görmek bizler için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında bilgiye ulaşma hızı giderek kısalmakta ve doğru bilgiye ulaşmak için gazeteciliğin önemi giderek artmaktadır. Bu duygularla tüm basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyorum."

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