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        Van'daki fuarda vatandaşlara 1 ton hamsi dağıtıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda vatandaşlara mangallarda pişirilen 1 ton hamsi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:59
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        Van'daki fuarda vatandaşlara 1 ton hamsi dağıtıldı
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        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda vatandaşlara mangallarda pişirilen 1 ton hamsi dağıtıldı.

        Vanyolu Caddesi'ndeki alanda, yöresel ürünlerin de satışa sunulduğu fuar açıldı.

        Açılışa katılan vatandaşlara, Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde mangallarda pişirilen 1 ton hamsi ikram edildi.

        Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, "Fuarda vatandaşlarımıza Karadeniz'in incisi olan hamsi ikramında bulunduk. Fuara katılan vatandaşlara ve destek veren sponsorlarımıza teşekkür ederim." dedi.

        Vatandaşlardan Akın Göral ise fuarın yoğun katılımla başladığını belirterek, "Festivalde farklı lezzetleri tatma imkanı bulduk. 1 ton hamsi pişiriliyor. Pazara kadar sürecek festivalde ikramlar devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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