Van'da yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahalle yollarında, yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için çaba sarf eden belediye ekipleri, tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarını açık tutmak için mesai yapıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sürücülerin olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması için sürekli sahada olduklarını söyledi.

Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en geniş ilçelerinden biri olduklarını belirten Tanış, "Zorlu coğrafyada vatandaşlarımızın bir sorunla karşılaşmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yağışı sonrası açtığımız yollar birkaç gün sonra tipi ve rüzgar nedeniyle tekrar kapanabiliyor. Ekiplerimiz sürekli sahada yolları açık tutmak ve genişletmek için çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

- Hakkari

Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ve soğuk hava hayatı yaşamı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Öğrencilerin, sis ve soğuk havaya rağmen karnelerini almak için okula gittikleri gözlendi.