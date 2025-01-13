Van'da farklı suçlardan aranan 257 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 257 şüpheli yakalandı, 74'ü tutuklandı.
Van'da farklı suçlardan aranan 257 şüpheli yakalandı, 74'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliklerince 5-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 257 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 141 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74'ü, cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda 5 silah, 2 tüfek, kurusıkı tabanca, 85 fişek, 3 bıçak ve 2 televizyon ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında kumar oynayan 58 kişiye 721 bin 266 lira idari para cezası uygulandı.
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