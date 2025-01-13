Van'da farklı suçlardan aranan 257 şüpheli yakalandı

Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında kumar oynayan 58 kişiye 721 bin 266 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonlarda 5 silah, 2 tüfek, kurusıkı tabanca, 85 fişek, 3 bıçak ve 2 televizyon ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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