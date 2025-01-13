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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı sigara, elektronik eşya ile sahte para ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:45
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı sigara, elektronik eşya ile sahte para ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında13 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 10 bin 574 paket sigara, 1600 litre kaçak akaryakıt, 14 cep telefonu, 6 kulaklık, 4 akıllı saat, 3 tablet bilgisayar, 87 adet sahte 200 liralık banknot, 38 adet sahte 50 dolarlık banknot, 28 adet sahte 100 dolarlık banknot, 2 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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