Van'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı sigara, elektronik eşya ile sahte para ele geçirildi.
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı sigara, elektronik eşya ile sahte para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında13 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 10 bin 574 paket sigara, 1600 litre kaçak akaryakıt, 14 cep telefonu, 6 kulaklık, 4 akıllı saat, 3 tablet bilgisayar, 87 adet sahte 200 liralık banknot, 38 adet sahte 50 dolarlık banknot, 28 adet sahte 100 dolarlık banknot, 2 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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