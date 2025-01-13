Van'da terör soruşturmaları kapsamında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 5-12 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 19 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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