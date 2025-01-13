Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Ayhan, İpekyolu Belediyesi binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ayhan, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden edilen, uğradıkları zulme karşı 255 gündür direnen işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Mağdur edilen işçilerin sıcak, soğuk demeden sürdürdüğü onurlu direnişin Türkiye emek tarihine altın harflerle yazıldığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu kadim toprakların evlatlarına yaşatılanları asla kabul etmiyoruz. Taleplerimiz karşılanana, emeği ve geleceği yok sayan bu düzen geri adım atana ve adalet yerini bulana kadar onurlu mücadelemiz devam edecek. İşten çıkarmalar yalnızca emekçilere değil, ailelerine ve Van halkının temel hizmetlerine de vurulan bir darbe niteliğindedir. İşçilerimiz gece gündüz demeden Van'a hizmet etmek için çalıştı. Tek amaçları hizmet etmekti ancak belediye başkanları bu arkadaşlarımızı işten çıkararak yerine yandaşlarını yerleştirdi. Emekçilerin iş güvencesi, adil çalışma koşulları ve sendikal hakları, hem Anayasamız hem de uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmışken bugün burada bu hakların açıkça ihlal edildiğini görüyoruz."

- "Emeğin ve emekçinin hakkını gasbettiniz"

İşçilerin görevine son veren belediye başkanlarının, ortaya konulan mücadeleyi görmesi gerektiğini kaydeden Ayhan, şöyle devam etti:

"Van halkının oylarıyla seçildiniz ama seçildiğiniz andan itibaren emeğin ve emekçinin hakkını gasbettiniz. Hani siz barıştan yanaydınız. 'Adalet, hukuk ve kardeşlik' diyordunuz. Ne yazık ki adaleti yok saydınız. İşten çıkarılan yaklaşık 800 arkadaşımızın hiçbiri hukuki bir soruşturma geçirmedi. Hiçbirine 'işe gelmedi' diye işlem yapılmadı. Arkadaşlarımız zihniyetlerinden olmadığı için haksız gerekçelerle işten çıkarıldı. Burada tarafız. Taraftarlığımız mahkemeler tarafından da kabul edildi. 55 arkadaşımız hakkında işe iade kararları verildi. Ancak siz mahkemeleri de tanımıyorsunuz. Bu hukuksuzluğu, adaletsizliği yapanlara hesap sormak zorundayız. Van halkı bunların nasıl iki yüzlü politika güttüğünü seçimlerden sonra gördü."