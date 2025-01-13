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        Van'da sazlıktaki yangın, 2 saatte söndürüldü

        VAN'ın Erciş ilçesinde birçok kuş türünün bulunduğu sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:15
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        Van'da sazlıktaki yangın, 2 saatte söndürüldü
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        VAN'ın Erciş ilçesinde birçok kuş türünün bulunduğu sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesi'nde, birçok kuş türünün bulunduğu 50 dönümlük sazlıkta yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, Erciş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bataklık olan bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, 2 saat süren çalışmayla alevleri söndürdü. Doğa fotoğrafçısı İzzet Batmaz, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlığa herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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