Van'da sazlıktaki yangın, 2 saatte söndürüldü

Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesi'nde, birçok kuş türünün bulunduğu 50 dönümlük sazlıkta yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, Erciş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bataklık olan bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, 2 saat süren çalışmayla alevleri söndürdü. Doğa fotoğrafçısı İzzet Batmaz, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlığa herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

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