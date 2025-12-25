Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı öğrencilerin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle ilgili kaleme aldığı şiirler kitaplaştırıldı

        Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan Ortaokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan acılara dikkati çekmek için kaleme aldığı şiirler kitaplaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:21
        Vanlı öğrencilerin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle ilgili kaleme aldığı şiirler kitaplaştırıldı
        Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan Ortaokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan acılara dikkati çekmek için kaleme aldığı şiirler kitaplaştırıldı.

        Geçen yıl öğrencileriyle Filistin ile ilgili yazdıkları yazılarla farkındalık oluşturmaya çalışan Türkçe öğretmeni Nisa Günbeyi, bu yıl da 33 öğrencisi ve velilerle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan acıları anlatan şiirler kaleme aldı.

        Evlerinde ve okulun kütüphanesinde belirli aralıklarla bir araya gelen öğrenciler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlara ilişkin duygu ve düşüncelerini mısralara döktü.

        Yaklaşık iki ay süren çalışma sonucunda ortaya çıkan dizeler, Günbeyi'n girişimleriyle "Minik Kalplerden Dev Mısralar Doğu Türkistan" adlı kitapta bir araya getirildi.

        - "Çocuklar, zulmün ve savaşın olmasını istemiyor"

        Türkçe öğretmeni Nisa Günbeyi, AA muhabirine, vicdanın söz konusu olduğu birçok noktada öğrencileri bilinçlendirerek harekete geçirmeye çalıştığını söyledi.

        Öğrencileriyle hazırladıkları kitaplarla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Günbeyi, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl Filistin ile ilgili yazdığımız kitabımız ülke gündeminde önemli bir yer kapladı ve bilinç oluşturma konusunda insanlara örnek oldu. Bunun devamı olsun istedik ve Doğu Türkistan ile ilgili kitap çıkarmaya karar verdik. Aile Yılı kapsamında sürece ebeveynleri de dahil ederek farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu projede gönüllülük esası çalıştık. 33 öğrencimiz bu projede yer aldı. Projeye katılan öğrencilerimizin aileleriyle de birebir görüştük, bazen okula gelip çalışmalara dahil oldular bazen de onların evine misafir olduk."

        Projeye ailelerin dahil olmasının önemli olduğunu ifade eden Günbeyi, "Çocuklar, dünyada zulmün ve savaşın olmasını istemiyor. Biz de bu bilinci aşılamak istedik." dedi.

        Kızıyla şiir yazarak kitaba katkı sağlayan velilerden Ceren Akgül ise "Farkındalık çalışmalarının artırılması önemli. Öğretmenlerimizin teşvikiyle öğrencilerimizin böyle bir projede bulunması beni gururlandırdı. Ben de kızıma destek verdim. İçimizde biriken duyguları birkaç mısra da olsa dile getirmiş olduk." diye konuştu.

        Veli Burhan Gökhan ise "Dünyadaki savaşların sona ermesi için farkındalık çalışmasına katılıyoruz. Oğlumun okulunda yürütülen kitap yazma etkinliğine katılarak çocuğuma yardımcı oldum. Dünya genelinde savaşların bitmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şiir yazarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndekilerin sesini duyurmaya çalıştığını dile getiren 6. sınıf öğrencisi İrem Nur Akbaş, "Bu kitabı yazma amacım Doğu Türkistan'da kadın, erkek, genç ve yaşlı fark etmek sizin herkesin zulüm gördüğünü duyurmaktır. Bu kitap dünyanın sessizliğine isyandır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

