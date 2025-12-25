Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.12.2025 - 12:04
        Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi
        Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri Haydarbey Mahallesi'nde şüpheli Y.A'nın evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

        Aramada, 2 uzun namlulu silah, tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, farklı özelliklerde 3 av tüfeği, 218 fişek ve kasatura ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
        Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
        Van'da silah ele geçirildi: 1 gözaltı
        Van'da silah ele geçirildi: 1 gözaltı
        Van'da binlerce ton kapasiteli tesislerde alabalık sağımı başladı Van'da mi...
        Van'da binlerce ton kapasiteli tesislerde alabalık sağımı başladı Van'da mi...
        Erciş'te minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim heyecanı
        Erciş'te minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim heyecanı
        Başkan Memet Aslan'dan Regaip Kandili mesajı
        Başkan Memet Aslan'dan Regaip Kandili mesajı
        Van'da köylülerin kış eğlencesi 'köse-gelin' geleneği yaşatılıyor
        Van'da köylülerin kış eğlencesi 'köse-gelin' geleneği yaşatılıyor