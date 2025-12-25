Habertürk
        Van'daki tesislerde alabalık sağımına başlandı

        Van'ın Gevaş ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemlerine başlandı.

        Anadolu Ajansı
        25.12.2025 - 12:12
        Van'ın Gevaş ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemlerine başlandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, aralık, ocak ve şubat aylarında sağım yapılan alabalık tesislerini ziyaret etti.

        Üreticilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren ekipler, ilçedeki alabalık tesisinde sağım işlemi gerçekleştirdi.

        Şube Müdürü Muhammet Demir, basın mensuplarına, Van'da 39 alabalık tesisinin bulunduğunu ve kapasitelerinin toplam 3 bin 930 ton olduğunu belirtti.

        Yıllık yaklaşık 2 bin 550 ton alabalık üretiminin gerçekleştiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Van Valiliği Vizyon Projeleri kapsamında, Bahçesaray ilçesinde iki müteşebbis, toplam 400 milyon yumurta ve yavru alabalık üretimine yönelik başvuruda bulunmuştur. Söz konusu tesislerin faaliyete geçmesiyle ilimizin yumurta ve yavru alabalık üretiminde önemli merkezlerden biri haline gelmesi planlanmaktadır. İlimizde aralık, ocak ve şubat aylarında alabalık sağımı yapılmaktadır. Bu aylarda tesislerimizde alabalık sağımlarına katılarak hem teorik hem de uygulamalı olarak üreticilerimize bilgi verilmektedir."

        Üreticilere alabalık sağımı, yumurta ve yavru bakımı konularında bilgilendirmelerde bulunduklarını dile getiren Demir, "Yürütülen saha çalışmalarıyla üreticilerin teknik bilgi düzeyinin artırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi hedeflenmektedir." dedi.

        Alabalık sağımına, Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten, kurum çalışanları ve tesis görevlileri katıldı.

